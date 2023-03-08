Підозрюваних затримали 8 березня під час отримання 1,5 тис. доларів

У Ковелі поліція затримала трьох чоловіків, які допомагали ухилянтам виїхати за кордон. Один з них – лікар Ковельського медичного територіального об'єднання, який допомагав оформлювати фальшиві медичні довідки. Медпрацівника разом з двома спільниками затримали під час отримання 1,5 тис. доларів, наразі їх відправили у СІЗО.

Як встановило слідство, схему організували двоє мешканців інших областей України – 60-ти та 38-ми років, які тимчасово проживають у Ковелі. Вони шукали військовозобов'язаних чоловіків та пропонували їм виготовити підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та фальшиві довідки військо-лікарських комісій про непридатність до служби.

Організатори схеми також залучили співробітників Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, які сприяли у виготовленні документів. Наприкінці лютого поліцейські задокументували один епізод, коли таким чином за кордон незаконно переправили 48-річного уродженця Луганської області. За оформлення фальшивої медичної документації спільники отримали 1,5 тис. доларів.

«Сьогодні після отримання другої частини їх та одного із лікарів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Півтори тисячі доларів вилучили», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

Наразі фігуранти розслідування перебувають в СІЗО, вирішується питання про оголошення їм підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення людей за кордон). Максимально санкція статті передбачає дев'ять років тюрми. Також поліцейські перевіряють причетність зловмисників до інших фактів переправлення ухилянтів за межі України.