За скоєне прикордоннику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

В Ужгороді правоохоронці затримали прикордонника, який взяв 1,5 тис. доларів хабара за сприяння контрабанді партії сигарет до Словаччини. Після отримання грошей прикордонник сказав контрабандистам, де, коли і як вони мають перевезти сигарети закордон. Йдеться про пункт пропуску «Паладь-Комарівці». Наразі прикордонник перебуває у слідчому ізоляторі, за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Як у вівторок, 11 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інспектор відділу «Паладь-Комарівці» за 1,5 тис. доларів зобов’язався сприяти контрабанді сигарет. Прикордонник вказав контрабандистам час та місце переміщення партії сигарет з України до Словаччини.

«Затримали прикордонника на одній з вулиць міста Ужгород під час безпосереднього отримання ним неправомірної винагороди. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Нацполіції», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про оголошення йому підозри. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на три роки та з конфіскацією майна.