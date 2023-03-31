Водій Audi втік, але пізніше сам здався правоохоронцям

Контрабандиста із Рахова засудили до 15 років позбавлення волі за смертельний наїзд на прикордонника – майора Вадима Березенського. Інцидент стався ще восени 2018 року у Діловому, поблизу кордону з Румунією, коли двоє місцевих мешканців намагалися перевезти десять ящиків сигарет закордон. Як повідомляв ZAXID.NET, контрабандист на Audi навмисно переїхав офіцера Держприкордонслужби під час затримання. Від травм прикордонник помер у лікарні через кілька днів.

Про вирок у резонансній справі у п’ятницю, 31 березня, повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. «Прокурори у суді довели, що 15 листопада 2018 року, у селі Ділове на Закарпатті обвинувачений на автомобілі Audi на румунській реєстрації свідомо здійснив наїзд на працівника прикордонної служби, який виконував свої службові обов’язки», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомляв ZAXID.NET, інцидент стався в момент, коли майор 34-річний Вадим Березенський опитував одного із затриманих того вечора контрабандистів, який сприяв у переправленні до Румунії сигарет. У цей час на прикордонника наїхав водій автомобіля Audi. Водій втік, залишивши автомобіль на місці події. Травмованого майора Вадима Березенського доставили до лікарні, одна врятувати його життя медикам не вдалося – він помер за кілька днів. Винуватець смерті прикордонника пізніше сам здався поліції.

Відтак суд визнав мешканця Рахова винним у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України). За скоєне чоловік отримав 15 років позбавлення волі.