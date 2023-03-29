Галицький районний суд Львова засудив Олену Годзинську, яка виправдовувала російську збройну агресію у соцмережі «Вконтакті». Жінці призначили один рік та два місяці тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, уродженка Краматорська Олена Годзинська у березні – квітні 2022 року на своїй сторінці у соцмережі «Вконтакті» поширювала матеріали, які виправдовують російську збройну агресію та свідчать про підтримку дій російських військових.

У суді Олена Годзинська визнала свою провину та заявила, що «на той час не розуміла, що діє неправильно і порушує закон, але зараз розуміє злочинність своїх дій».

Суд розглянув матеріали справи та визнав жінку винною у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 та ч.3 ст.436-2 КК України (виправдовування російської агресії). Їй призначили рік та два місяці тюрми, строк відбування покарання рахуватимуть із 23 серпня 2022 року.

Засуджена також має сплатити 20 тис. грн судових витрат за проведення експертизи. На вирок ще може бути подана апеляція.