Перевізник «Транспортник» не захотів поступатися маршрутами конкуренту

Приватне підприємство «Транспортник» оштрафували на понад 35 тис. грн за нелегальну їзду на маршрутах у Дрогобицькому районі на Львівщині. Перевізник не захотів поступатися місцем конкуренту, який переміг у конкурсі на маршрути «Трускавець-Східниця» та «Борислав-Східниця».

Як розповіли у Львівській ОВА, під час рейдової перевірки спільно з Укртрансбезпекою та поліцією склали на перевізника два акти за відсутність дозвільних документів (ст. 39 Закону України «Про автомобільний транспорт») та дві постанови за порушення правил перевезення пасажирів (ч. 2 статті 121 КУпАП). За порушення перевізник має сплатити штраф у понад 35 тис. грн.

Як уточнив ZAXID.NET начальник управління транспорту та зв’язку ЛОВА Степан Рудницький, оштрафували МПП «Транспортник», яке продовжувало здійснювати перевезення у Дрогобицькому районі навіть після того, як маршрути за результатами конкурсу віддали іншому перевізнику.

«Проведений конкурс, вже виїхав новий перевізник – переможець конкурсу, а старий ще не з’їхав. Він вже не має підстав для перевезень, а ще здійснює перевезення. Це фірма «Транспортник». Усі її автобуси, які їздили ще за старими угодами, були оштрафовані», – розповів Степан Рудницький.

З його слів, йдеться про два маршрути – «Трускавець-Східниця» і «Борислав-Східниця». Минулого тижня ЛОВА уклала угоду на обслуговування цих маршрутів з новим перевізником ТзОВ «Транс Сіті».