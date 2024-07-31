У середу, 31 липня, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» підписало угоду з переможцем тендеру на закупівлю 44 нових тролейбусів. Про це ZAXID.NET розповів заступник голови Хмельницької міської ради Микола Ваврищук.

«У тендері перемогло обʼєднання ТОВ “Чернігівський автозавод” і ТОВ “Політехносервіс”, яке запропонувало виконати замовлення за 14 млн євро, тобто майже 620 млн грн. Вони будуть займатися виробництвом та збіркою нових тролейбусів. П’ять одиниць електротранспорту очікуємо цьогоріч, а до кінця 2025 року – решту», – зазначив Микола Ваврищук.

Нові транспортні засоби матимуть до двох кілометрів автономного ходу, що дозволить оминати складні ділянки руху й продовжувати роботу навіть під час відключень світла. Крім того, вони відповідатимуть сучасним європейським стандартам і матимуть:

сучасне електрообладнання, що дозволяє економити електроспоживання в порівнянні з тролейбусами старого зразка;

кондиціонери і для водія, і для пасажирів;

сучасний гвинтовий компресор для зменшення рівня шуму в салоні;

інформаційну систему та USB-роз’єми для підзарядки телефонів;

повний відеоконтроль;

низьку підлогу.

За словами Миколи Ваврищука, на закупівлю нових тролейбусів Європейський банк реконструкції та розвитку надав 10,6 млн євро кредитування, а Інвестиційна платформа сусідства ЄС і стабілізаційного фонду ЄБРР – 4,45 млн євро гранту. Згідно з угодою, місто також зобов’язане вкластися у цей проєкт і виділити 1,5 млн євро. Загальна вартість проєкту склала 16,55 млн євро або ж близько 735,1 млн грн згідно з курсом НБУ станом на 31 липня. З них 14 млн євро спрямують безпосередньо на виробництво тролейбусів, а решту суми – на обладнання для їхнього обслуговування.

«Ми хочемо збільшити кількість електротранспорту. Це бажання стосується і екологічності, і габаритності, і сталої мобільності. Навіть думаємо про те, аби у перспективі відмінити деякі автобусні маршрути, що дублюють тролейбусні», – зауважив заступник міського голови.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «Чернігівський автозавод» працює з 21 серпня 2003 року й займається виробництвом автотранспортних засобів, а ТОВ «Політехносервіс» зареєстроване 13 травня 2009 року у Київській області, його основний вид діяльності – виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів.