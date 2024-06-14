Проїзд у хмельницьких тролейбусах буде виключно безготівковий

Із 15 липня у тролейбусах Хмельницького діятиме виключно безготівкова оплата за проїзд. Про це 14 червня повідомили на офіційній сторінці міської ради.

«Перевезення пасажирів та їх багажу у міському електричному транспорті буде здійснюватися виключно за допомогою автоматизованої системи обліку оплати проїзду», – зазначили у міськраді.

Відтак, розрахуватися пасажири зможуть:

чіпованою банківською карткою;

електронним квитком нового та попереднього операторів;

згенерованим електронним квитком у мобільному застосунку CityCard;

за допомогою Apple Pay та Google Pay.

Поповнити електронний квиток пропонують:

у мобільному застосунку CityCard;

на веб-порталі«CityCard.net;

через термінали продажу та поповнення електронних квитків (місця розміщення).

Нагадаємо, з 1 березня у тролейбусах Хмельницького запрацював новий оператор електронного квитка CityCard Khmelnytskyi. Тоді у громадському транспорті встановили по декілька валідаторів, аби пасажири спробували в тестовому режимі розраховуватись за проїзд електронним квитком.

Додамо, що перехід із паперових на електронні проїзні квитки у Хмельницькому розпочався у вересні 2022 року. Тоді для проїзду в тролейбусах запровадили картки оранжевого, салатового та чорного кольорів – для школярів, песіонерів і громадян, а також запустили додатки для відстеження поїздок «Хмельницький щодня новий» і «Електронний квиток» .