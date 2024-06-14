У тролейбусах Хмельницького з 15 липня скасують оплату готівкою
У міськраді назвали способи, якими можна буде розрахуватися
Із 15 липня у тролейбусах Хмельницького діятиме виключно безготівкова оплата за проїзд. Про це 14 червня повідомили на офіційній сторінці міської ради.
«Перевезення пасажирів та їх багажу у міському електричному транспорті буде здійснюватися виключно за допомогою автоматизованої системи обліку оплати проїзду», – зазначили у міськраді.
Відтак, розрахуватися пасажири зможуть:
- чіпованою банківською карткою;
- електронним квитком нового та попереднього операторів;
- згенерованим електронним квитком у мобільному застосунку CityCard;
- за допомогою Apple Pay та Google Pay.
Поповнити електронний квиток пропонують:
- у мобільному застосунку CityCard;
- на веб-порталі«CityCard.net;
- через термінали продажу та поповнення електронних квитків (місця розміщення).
Нагадаємо, з 1 березня у тролейбусах Хмельницького запрацював новий оператор електронного квитка CityCard Khmelnytskyi. Тоді у громадському транспорті встановили по декілька валідаторів, аби пасажири спробували в тестовому режимі розраховуватись за проїзд електронним квитком.
Додамо, що перехід із паперових на електронні проїзні квитки у Хмельницькому розпочався у вересні 2022 року. Тоді для проїзду в тролейбусах запровадили картки оранжевого, салатового та чорного кольорів – для школярів, песіонерів і громадян, а також запустили додатки для відстеження поїздок «Хмельницький щодня новий» і «Електронний квиток» .