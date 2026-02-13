Контрабанду виявили у пункті пропуску «Чоп (Тиса)»

Детективи БЕБ оголосили підозру керівнику підприємства за спробу незаконно завезти в Україну партію медичного препарату італійського виробництва, вартістю майже 9,5 млн грн. Посадовцю загрожує до 425 тис. грн штрафу.

Як повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області в п’ятницю, 13 лютого, інцидент стався у пункті пропуску «Чоп (Тиса)» Закарпатської митниці

«Окрім задекларованого товару, чоловік намагався ввезти з приховуванням від митного контролю 2 226 упаковок медпрепарату італійського виробництва. Загальна вартість вилученого контрабандного товару становить 9,49 млн грн», – зазначили в БЕБ.

Директору підприємства оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (замах на контрабанду). Санкція статті передбачає від 170 тис. грн до 425 тис. грн штрафу.