Через погіршення погодних умов і складну ситуацію в енергосистемі школам Хмельниччини рекомендували продовжити канікули або дистанційне навчання до 1 лютого. Про це у пʼятницю, 16 січня, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Раніше через негоду школи області перевели на онлайн-навчання з 12 до 16 січня. З урахуванням рішення Кабміну у навчальних закладах вирішили продовжити дистанційний формат ще на два тижні – до 1 лютого. Проте остаточний формат навчання кожна громада визначатиме окремо – дистанційно або шляхом продовження зимових канікул.

Комісія також рекомендувала підприємствам, установам та організаціям, окрім об’єктів критичної інфраструктури, перейти на дистанційний режим роботи та мінімізувати пересування працівників.

Додамо, що Міністерство освіти і науки обрало перші 79 ліцеїв, які з нового навчального року пілотуватимуть реформу старшої школи. Серед них – два заклади Хмельницької області: Славутський ліцей та Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1.