Через несприятливі погодні умови школи Хмельниччини перевели на дистанційний формат навчання з 12 по 16 січня. Про це у пʼятницю, 9 січня, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС з урахуванням рекомендацій уряду та через різке зниження температури повітря. Воно стосується закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, незалежно від форми власності.

Формат навчання кожна громада визначатиме окремо – дистанційно або шляхом продовження зимових канікул.

Керівникам навчальних закладів доручили оперативно поінформувати педагогів, учнів і батьків про зміну формату навчання та забезпечити організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій. У разі продовження канікул мають внести відповідні зміни до календарних планів.

Комісія також рекомендувала підприємствам, установам та організаціям, окрім об’єктів критичної інфраструктури, на період ускладнення погодних умов перейти на дистанційний режим роботи та мінімізувати пересування працівників.