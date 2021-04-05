В інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня, заявили у МОН

Терміни пробного зовнішнього незалежного оцінювання у Києві та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня через припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогів, залучених до проведення пробного ЗНО, повідомила 5 квітня прес-служба Міністерства освіти України.

В інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня.

«Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання, для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома. Водночас різнитиметься дата внесення відповідей до сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання», – повідомили у міністерстві.

Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до цього сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попереднього плану.

Учасники з Києва й Чернігівської області, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть унести свої відповіді на той тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

«Щоб такі учасники якомога повніше ознайомились із іншими тестами пробного ЗНО, з 10 до 28 квітня у кабінетах цих учасників буде розміщено «бонусні тести», які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс 10-28 квітня. Тобто якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде пробне ЗНО з цього предмета 24 квітня й унесе свої відповіді на завдання цього тесту в період з 24 до 28 квітня. Але уже 10 квітня він може ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня вносити свої відповіді з цих навчальних предметів до сервісу визначення результатів», – йдеться в повідомленні.

Усього кількість осіб, які завершили процес реєстрації в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, станом на 25 січня становить 139 071

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) будуть розміщені в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

«Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання – учасники мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування», – наголосили у міністерстві.

За даними МОН, загалом учасники пробного ЗНО-2021 замовили 142732 тестування.

Як інформував ZAXID.NET, в МОН раніше запевняли, що рівень епідеміологічної ситуації в регіонах не вплине на проведення цьогорічного оцінювання.