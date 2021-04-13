Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 13 квітня, ухвалила законопроект, яким звільнила учнів 11 класів від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА). За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів.

Водночас школярі зможуть самі обирати у якому форматі пройти оцінювання результатів навчання. У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що школярі, які завершують повну загальну середню освіту (тобто 11 клас), зможуть обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання:

шляхом річного оцінювання;

державної підсумкової атестації (ДПА);

державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

«Йдемо по моделі минулого року: якщо випускника задовольняють річні оцінки, він може не проходити ДПА. Якщо ні або якщо випускник планує вступати до університету – проходить ДПА, зокрема у формі ЗНО», – пояснив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

На його думку, таке рішення дозволить знизити навантаження на пункти тестування на 15-18% та зменшити ризики для здоров’я дітей і працівників центрів під час проведення ЗНО.

Це означає, що випускники, які не планують вступати до університетів, звільняються від обов'язкового ДПА у формі ЗНО і можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без їх складання. Таким учням можуть виставити бали на основі попередніх оцінок та видати атестат.

Випускники, які планують вступати до вишів, повинні проходити ДПА у формі ЗНО.

Загалом прийняті зміни надають право випускникам шкіл вибирати вид оцінювання їхніх результатів навчання.

Зауважимо, що минулого року через епідемію коронавірусу вже скасовували обов'язкове проходження ДПА. Той, хто все ж мав бажання пройти ДПА, міг подати відповідну заяву керівникові свого навчального закладу. Випускники, які проходили ДПА, отримували свідоцтва про здобуття освіти та додатки до них на основі результатів випробування в закладі освіти.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, на ЗНО-2021 зареєструвалися 389710 учасників, які обрали 1543756 тестувань. 42580 з них зареєструвалися для участі в ЗНО з усіх предметів лише з метою проходження ДПА.

Нагадаємо, ДПА і ЗНО – не одне і теж. Державна підсумкова атестація (ДПА) – це іспити, які складають у 4-му, 9-му і 11-му класах. Раніше ДПА в 11 класі також проводили як екзамен і його результати вносили в шкільний атестат. Опісля випускники складали ЗНО, яке було і залишається інструментом вступу до університетів.

Крім того, раніше Міністерство освіти та науки України скасувало обов'язкове проведення ДПА для учнів 4-х та 9-х класів. Таке рішення ухвалили, щоб стримати поширення коронавірусу. Так, у свідоцтвах учнів, звільнених від ДПА, буде зроблений запис «звільнений(а)».

Водночас Міносвіти також дозволило зараховувати учням сертифікати та дипломи з міжнародних іспитів з іноземних мов у 2020/2021 навчальному році як державну підсумкову атестацію.