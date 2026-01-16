Атаку на місцевих військових планували здійснити з цивільного квадрокоптера

Служба безпеки України у п’ятницю, 16 січня, повідомила про затримання агентурної групи російської розвідки, яка готувала дрони-бомбери для атак по військових Одеси.

Контррозвідка викрила двох російських агентів, які готували атаки на місцевих військових за допомогою скидів із цивільного квадрокоптера. СБУ спрацювала на випередження і затримала агентів напередодні спланованого запуску БпЛА. На той момент у них уже була готова бойова частина для скиду і погоджена російським куратором ціль для удару – одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Одним із затриманих виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через телеграм-канал. Спочатку він отримав від росіян квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для саморобної вибухівки і спорядив ними безпілотник. Далі до свого плану він залучив 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ.

«Після погодження цілі з російським спецслужбістом вони розпочали підготовку повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ», – йдеться у повідомленні.



Під час обшуків у затриманих вилучили квадрокоптер з вибухівкою, а також автомат, два пістолети з набоями, бойову гранату Ф-1 та інше озброєння.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозри у державній зраді. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що у Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали російських агентів, які планували підірвати співробітників Нацполіції.