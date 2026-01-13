Російським агентам загрожує довічне позбавлення волі

У Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали російських агентів, які планували підірвати співробітників Нацполіції. Про це у вівторок, 12 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримані – двоє безробітних херсонців, яких спецслужба РФ завербувала через проросійський телеграм-канал. За завданням окупантів, чоловіки мали підірвати кілька службових авто разом з українськими поліцейськими. За це спецслужбісти обіцяли «евакуювати» виконавців терактів до Росії.

Російські агенти винайняли квартиру біля будівлі Нацполіції. За допомогою встановленої на балконі камери вони відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто.

«Потім агенти мали закласти саморобні вибухові пристрої (СВП) під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців. Вибухівку для теракту зловмисники мали виготовити з комплектуючих, які ФСБ планувало передати їм за допомогою дронів з лівобережжя Херсонщини», – йдеться у повідомленні СБУ.

Втім СБУ викрила російських поплічників та затримали їх в орендованій квартирі. Під час обшуків у них вилучили відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на російську спецслужбу. Крім того, слідчі встановили, що окрім терактів затримані шпигували за локаціями Сил оборони та вербували нових агентів для Росії.

Чоловікам оголосили підозри у державній зраді, що вчинена під час воєнного стану. Їм загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, 5 січня СБУ та Нацполіція затримали 24-річну жінку, яка на замовлення Росії підірвала у Києві автомобіль військового. Внаслідок детонації захисник та його знайома зазнали поранень.