Затримання відбулося в орендованій квартирі у Києві

Контррозвідка Служби безпеки у середу, 14 січня, повідомила про затримання у Києві очільниці захопленої школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у закладі освітні стандарти Росії.

СБУ затримала колаборантку, коли вона прибула до Києва, щоб відвідати родичів. Жінка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію.

За матеріалами справи, колаборантка пішла на співпрацю з ворогом ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді жінка була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті. Майже відразу жінка підтримала дії росіян, за що їх доручили керувати місцевою школою, щоб переформатувати навчально-виховний процес за стандартами Кремля. Для цього вона нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала окупантів та виправдовувала їхні злочини проти України.

Затримання відбулося в її орендованій квартирі у Києві. При обшуку в неї знайшли російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з ворогом.

Російський паспорт затриманої колаборантки

Наразі слідчі повідомили затриманій про підозру за колабораційну діяльність. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, Івано-Франківський міський суд визнав мешканку села Новомиколаївка Херсонської області Віру Карпенко винною у колабораційній діяльності та призначив їй 7 років позбавлення волі.