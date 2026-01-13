Українському підлітку загрожує до 20 років колонії

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині росіяни затримали українського підлітка, звинувативши його у державній зраді. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у вівторок 13 січня.

Уповноважений з прав людини повідомив, що Росія порушила норму міжнародного гуманітарного права, оголосивши про підозру в держзраді підлітку 2008 року народження. Хлопцю, який живе в Маріуполі, закидають спілкування з державними органами України.

Російські ЗМІ з посиланням на центр громадських звʼязків російського ФСБ повідомили, що 17-річний хлопець нібито спілкувався з представниками ГУР через месенджери. Підлітку інкримінували ст. 275 КК Росії (державна зрада). Санкції статті передбачають від 12 до 20 років позбавлення волі зі штрафом до 500 тис. рублів.

«Росія систематично на ТОТ порушує права людини, зокрема права дітей. Ми пам'ятаємо трагічну ситуацію двох юнаків з Бердянська: Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова. Вони отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінували “порушення” статті російського законодавства, а згодом окупанти їх підступно вбили», – наголосив Дмитро Лубінець.

Омбудсман наголосив, що переслідування неповнолітніх, звинувачення без доказів та репресії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Женевської конвенції про права цивільних під час війни.

Лубінець повідомив, що скерував інформацію про затриманого підлітка до Офісу генпрокурора та СБУ.