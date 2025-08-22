ГУР показало роботу розвідки на Донеччині

Головне управління розвідки повідомило про зупинення просування росіян на Донеччині та ліквідацію понад 90 окупантів. Про це йдеться у дописі на офіційному телеграм-каналі ГУР, опублікованому у п’ятницю, 22 серпня.

Зазначається, що успішне виконання бойових завдань у Донецькій області здійснили бійці підрозділу спеціального призначення «Братство», що входить до складу спецпідрозділу «Тимура» ГУР, а також добровольці Російського добровольчого корпусу.

Бійці обох підрозділів під час штурмових дій ліквідували понад 90 окупантів, які намагалися наступати на Донеччині намагаючись просунутись до кордонів Дніпропетровської області. Ще п’ятеро росіян були захоплені у полон. Вказується, що під час наземної операції бійцям допомагали оператори FPV-дронів та дронів-бомберів української розвідки, які здійснили понад 400 успішних бойових вильотів.

«Завдяки ефективним діям розвідників вдалося стабілізувати логістику Сил оборони в їхній смузі відповідальності та не дозволити противнику швидко просунутися в напрямку кордонів Дніпропетровської області», – наголосили у ГУР.

Крім того, розвідники знешкодили кілька російських груп, завданням яких було встановлення та фотографування прапорів РФ на непідконтрольних окупантам територіях. Такі фото росіяни планували публікувати в мережі для маніпуляцій в інформаційному просторі.

Нагадаємо, 13 серпня 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив про значні втрати росіян на Покровському напрямку. Вказувалось, що протягом двох діб українські військові ліквідували понад 150 окупантів.