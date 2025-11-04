Обшуки пройшли у працівника НАБУ, який бере участь у документації низки корупційних справ

У вівторок, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що прокурори Офісу генерального прокурора провели обшуки у їхнього співробітника. НАБУ стверджує, що обшуки проходили із застосуванням фізичної сили та без судової ухвали.

За даними НАБУ, обшуки пройшли близько 03:00. Під час обшуків, за даними бюро, до співробітника НАБУ застосували фізичну силу.

«Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

У пресслужбі бюро розповіли, що працівник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ, проте яких саме, не уточнили. Імені співробітника, в якого пройшли в обшуки, НАБУ не назвало.

У бюро додали, що напередодні обшуку за співробітником здійснювали негласне спостереження. Наразі обставини та причетні особи встановлюються.

Доповнено. Офіс генпрокурора заявив, що 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив «спеціальні технічні засоби» над входом до будинку, що розташований навпроти будівлі ОГП. О 14:53 того ж дня інший чоловік забрав ці пристрої.

«Камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того, щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу Генерального прокурора. Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту», – йдеться у повідомленні ОГП.

Того ж дня прокуратура розпочала кримінальне провадження, слідчі встановили особу одного з чоловіків та здійснили обшук у його помешканні. Під час слідчих дій чоловік надав службове посвідчення штатного працівника НАБУ.

«Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора. Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що”виконував доручення керівництва”», – заявили в Офісі генпрокурора.

Своєю чергою у НАБУ зазначили, що їхній співробітник діяв згідно з законом.

«Режим воєнного стану не встановлює заборони на здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів. Співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів ОГП про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів ОГП у конкретному кримінальному провадженні», – заявили у НАБУ.