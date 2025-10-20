Радіолокаційну систему «Валдай» російська армія взяла на озброєння у 2021 році

Українські розвідники уразили новітню російську радіолокаційну систему «Валдай», яка відповідала за захист одного з аеродромів в окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони 20 жовтня.

«Майстри Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі “Джанкой” у тимчасово окупованому Криму», – ідеться в повідомленні.

РЛС «Валдай» ― новітній російський комплекс, призначений для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА. Комплекси «Валдай» здатні відстежувати дрони на відстані до 15 км. Розробляти ці комплекси почав Ліанозовський електромеханічний завод в Москві у 2016 році. Радіолокаційні станції «Валдай» Росія взяла на озброєння у 2021 році.