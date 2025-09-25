Внаслідок влучання дрона в один з літаків росіян зайнялася сильна пожежа

Українські бійці знищили два російські багатоцільові літаки Ан-26 у тимчасово окупованому Криму. Крім того, під час атаки військовим вдалося уразити берегові РЛС, повідомили у четвер, 25 вересня, у пресслужбі Головного управління розвідки.

За даними ГУР, за операцію відповідали бійці спецпідрозділу розвідки «Примари». Вони здійснили рейд на територію тимчасово окупованого Криму та знищили кілька одиниць вартісної техніки росіян.

На відео, оприлюдненому розвідниками, видно записи з безпілотників, що атакували РЛС та російські літаки. Крім того, на кадрах видно сильні пожежі на місцях ураження російської авіації.

«Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 “Мис М1”», – повідомили у пресслужбі ГУР.

У розвідці додали, що втрати росіян у Криму зафіксували у зведенні Генштабу 24 вересня. Зазначимо, у статистиці втрат вказали, що за добу окупанти втратили два літаки та чотири одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, 23 вересня Генштаб повідомив, що ГУР уразила два літаки на військовому аеродромі «Кача» в Криму. Які саме літаки тоді уразили, у Генштабі не уточнили. Крім того, у ніч на 23 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області та диспетчерську станцію «Самара», де змішують експортний сорт російської нафти.