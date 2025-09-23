Наслідки нічної атаки Сил оборони

У вівторок, 23 вересня, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ повідомили про ураження двох російських літаків на території тимчасово окупованого Криму, а також двох об’єктів, пов’язаних із перероблюванням нафти на території Росії. Атаки відбулися у ніч на 23 вересня.

За даними Генштабу, Сили оборони влучили по двох літаках, які стояли на військовому аеродромі «Кача» на тимчасово окупованій території Криму. У пресслужбі Генштабу уточнили, що за ураження відповідали підрозділи ГУР.

Які саме літаки уразили українські військові, у пресслужбі Генштабу не повідомили. Результати та ступінь пошкодження російської авіації уточнюються.

Також Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області. За ураження відповідали підрозділи рекетних військ, Сили безпілотних систем, та інші складові Сил оборони.

«ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “8-Н” - ЛВДС “Стальной конь”. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об'єкта», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, Генштаб підтвердив повторне ураження лінійно-виробничої диспетчерської станції «Самара» у Самарській області Росії, де змішують високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту російської нафти Urals. Ступінь ураження станції уточнюється.

Нагадаємо, 22 вересня російські телеграм-канали також повідомили, що Сили оборони пошкодили об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру окупаційної армії в Криму. У ніч на 23 вересня росіяни заявили про атаку на Москву та Московську область – через атаку зупинилася робота російських аеропортів, а російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 81 безпілотника над територією Росії та Криму.