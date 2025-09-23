За даними росіян, будівлі казарми 31-ї дивізії атакували ракети «Нептун»

В тимчасово окупованому Криму в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру окупаційної армії. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомив російський телеграм-канал ASTRA.

Росіяни встановили, що в ніч на 21 вересня два дрони вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО біля села Волочаївка, знищивши радіолокаційну установку. Ще один безпілотник пошкодив зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1» біля села Донське Сімферопольського району. Один російський військовий отримав поранення.

Також ASTRA стверджує, що біля села Вітіно під атаку потрапили будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні 31-ї дивізії. По них начебто було завдано два удари ракетами «Нептун».

Фото телеграм-каналу ASTRA, розташування вражений об'єктів у Криму 21 вересня

Міноборони Росії заявляло, що в ту ніч над Кримом збили 12 безпілотників та 4 – над акваторією Чорного моря.

Раніше повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму ввечері в суботу, 21 вересня, пролунали вибухи в районі санаторію «Форос». Цей об'єкт на півострові пов'язують із Федеральною службою безпеки Росії.