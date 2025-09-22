Під атаку потрапив санаторій «Форос» у Криму

У тимчасово окупованому Криму ввечері в суботу, 21 вересня, пролунали вибухи в районі санаторію «Форос». Цей об'єкт на півострові пов'язують із Федеральною службою безпеки Росії. Про це повідомили «Кримський вітер» та російські ЗМІ.

Росіяни писали, що 21 вересня ввечері в Криму було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Згодом в районі санаторію «Форос» пролунали вибухи. Міністерство оборони Росії пізніше повідомило про нібито збиття 16 українських безпілотників над Чорним морем та три – над Кримом.

Окупаційний глава Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що внаслідок атаки БпЛА пошкоджено кілька об'єктів на території санаторію «Форос». За його словами, 15 людей постраждали і двоє загинули. Також через падіння уламків сталося загоряння сухої трави в районі Ялти.

Російські ЗМІ писали, що у вечір атаки на території санаторію мала проходити приватна вечірка.

Цей санаторій в Криму пов'язують із ФСБ Росії, також в ньому кілька разів відпочивав російський президент Владімір Путін. Відомо, що між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі, які використовує політична еліта. Путін займає відразу дві з них.

Фото CyberBoroshno, атакований санаторій «Форос» у Криму

Український проєкт CyberBoroshno підтвердив, що удари припали по пансіонату Терлецького, школі та санаторію «Форос».

Фото CyberBoroshno, розташування санаторію «Форос» у Криму

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР «Примари» уразили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».