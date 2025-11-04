Міськарада заборонить аніматорам в костюмах працювати в центрі

Львівська фотографиня Олена Присяжна обурилася тим, що аніматори у костюмах тварин у центрі Львова наполягають сфотографуватися, а потім вимагають за це гроші. Про це львівʼянка розповіла у Threads, у вівторок, 4 листопада.

Олена Присяжна написала, що в центрі Львова зустріла чоловіка, переодягненого в костюм осла. Він наполягав сфотографуватися – жінка погодилася і за фото дала йому 100 грн. За її словами, осел обурився, що сума надто мала і жінка може надіслати йому гроші на картку. «Він починає кричати, що «доросле фото – 500, дитяче – 300». Каже «скиньте на карту» й не відстає. Відчуття, ніби тебе просто шантажують посеред вулиці», – написала Олена Присяжна.

Фото Олени Присяжної з Threads

Це не перша конфліктна ситуація з маскотами. Влітку у ТікТоці опублікували відео, де чоловік у костюмі осла розказував перехожим розцінки на фото – «дитяче – 300, доросле – 500». Проте, коли він побачив, що його знімають на відео, то сказав, що «оплата по можливості», а все, що говорив до того, він не памʼятає.

ZAXID.NET запитав думку львівʼян у центрі міста про маскот. 25-річний Максим Козлов поділився, що такі переодягнені персонажі його насторожують: «Задум непоганий. Це додаткова розвага у місті, особливо для туристів, коли лев чи інший персонаж може з тобою сфотографуватися. Але перше, що впадає у вічі, це брудні костюми. Вони смердять деколи так, що відходиш від цих персонажів. Цей жахливий естетичний вигляд більше псує атмосферу, ніж покращує. Насторожує відсутність контролю цього всього, тобто будь-хто може вдягнути костюм, і ти не розумієш, чи це хтось адекватний. Може людина напідпитку або під наркотиками».

Львівʼянка Олена Тижник зазначила, що доволі часто бачить маскотів біля площі Ринок, а також публікації в мережі, де вони чіпляються до людей, подекуди й напідпитку: «Вони плюндрують місто своєю поведінкою. Обурює те, що вони чіпляються до людей. Кожна людина має свої кордони, і я би зовсім не хотіла, щоб вони до мене чіплялися».

ZAXID.NET звернувся до Євгена Бойка, керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Він наголосив, що аніматори в костюмах тварин працюють нелегально у центрі Львова, і міська рада зверне на це увагу. «Коли йде мова про поодинокі випадки – це можна зрозуміти. Але, коли воно набирає таких форм, які переходять межі здорового глузду і відбувається в такій недопустимий спосіб, то потрібно реагувати», - зазначив Євген Бойко.

Євген Бойко зазначив, що раніше у центрі міста схожі прецеденти були із людьми, які навʼязливо продавали перехожим синьо-жовті стрічки, та з фотографами, які друкують знимки на газети. За його словами, вони створювали хаос на площі Ринок, тому міськрада запросила їх на зустріч і разом з ними затвердила кілька локацій, де вони легально можуть працювати. Проте Бойко наголосив, що таким способом інцидент з маскотами не будуть вирішувати – за його словами, від 5 листопада їх взагалі не буде у центрі міста.