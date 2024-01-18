Чоловіка затримали після того, як він взяв 13,5 тис. грн хабара

У Хмельницькому на хабарі затримали посадовця одного з комунальних підприємств. Слідчі встановили, що комунальник брав хабарі від підприємців за незаконне захоронення використаних автомобільних шин, які потребують спеціальної утилізації.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, слідство задокументувало один епізод, коли комунальник вимагав гроші у місцевого підприємця. «Затримали його під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 13 500 грн. Загальна ж сума хабаря складала 21 500 грн», – повідомили правоохоронці.

У прес-службі прокуратури додають, що посадовець вимагав гроші за захоронення відпрацьованих автомобільних шин, які потребують спеціальної утилізації. Ціна коливалась від 1 000 до 3 000 грн за тонну. Слідство встановило, що посадовець спершу отримав 8 тис. грн, а тоді заявив підприємцю, що під час вивозу наступного автомобіля з шинами треба заплатити хабар в розмірі відповідній вазі сміття.

Поліцейські оголосили затриманому підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди). Чоловікові загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення.