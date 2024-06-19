Анатолій Катеренчук йде з посади голови Хмельницької РВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Катеренчука з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації. Замість нього тимчасового виконуватиме обов’язки перший заступник Віктор Паламарчук. Відповідне розпорядження президент підписав у вівторок, 18 червня.

Як повідомили ZAXID.NET у юридичному відділі апарату Хмельницької РДА, наразі документи про звільнення Анатолія Катеренчука ще готують, тому він досі перебуває на своїй посаді. Відомо, що надалі обов’язки голови Хмельницької РДА тимчасово виконуватиме його перший заступник Віктор Паламарчук.

Причини звільнення посадовця не назвали, однак у розпорядженні президента вказано, що голова райдержадміністрації сам написав відповідну заяву.

За даними з власних джерел Суспільного, Анатолію Катеренчуку запропонували посаду в столиці – у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Головою Держпродспоживслужби є колишній заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Ткачук.

Додамо, що 37-річний Анатолій Катеренчук очолював Хмельницьку РДА понад два роки. До 2021 року посадовець займався бізнесом, а у 2022 рокці його обрали головою Шепетівської РДА.