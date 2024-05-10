Олексій Прокопенко (на фото праворуч) став начальником СБУ у Хмельницькій області

На посаду начальника Служби безпеки України у Хмельницькій області призначили Олексія Прокопенка. Відповідний указ 9 травня підписав президент Володимир Зеленський.

Олексій Прокопенко тимчасово виконував обов’язки начальника СБУ Хмельниччини з 25 травня 2023 року після звільнення з цієї посади Тараса Цюцюри. Причин звільнення посадовця тоді не назвали, однак відомо, що він очолював структуру два з половиною роки. До того близько 12 років працював начальником сектора по боротьбі з корупцією в правоохоронних органах на Рівненщині, згодом обіймав ту ж посаду в СБУ у Чернівецькій області, а також очолював СБУ на Волині.

Відомо, що новопризначений Олексій Прокопенко розпочинав свою кар’єру у 2001 році з посади оперуповноваженого. Згодом працював в СБУ Одеської області та у Центральному управлінні СБУ в Києві.

Додамо, що 1 травня Володимир Зеленський своїми указами змінив керівників обласних управлінь СБУ одразу в чотирьох областях. Кадрові зміни відбулися на Волині, Миколаївщині, Полтавщині та Кіровоградщині.