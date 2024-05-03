Сергія Тюріна призначили головою Хмельницької ОВА

Новим очільником Хмельницької обласної військової адміністрації став 46-річний Сергій Тюрін. Відповідний указ 2 травня підписав президент України Володимир Зеленський.

Сергій Тюрін обіймав посаду першого заступника голови Хмельницької ОДА з січня 2021 року, а з березня 2023 року виконував обов’язки керівника установи після звільнення з цієї посади Сергія Гамалія.

Як раніше писав ZAXID.NET, Сергій Гамалій не пояснював причин свого звільнення, а лише вказав, що йде за власним бажанням. Однак, напередодні посадовець потрапив у скандал через п’яне водіння під час комендантської години у Чернівецькій області.

Додамо, що до роботи у Хмельницькій ОВА Сергій Тюрін був адвокатом, керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній «Інстейт Груп» у Києві. Крім того, за інформацією аналітичної системи YouControl, із 2018 року посадовець є одним із засновників київської ТОВ «Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС» і керівником адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс».