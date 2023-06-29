Сергій Гамалій очолював Хмельницьку ОВА з листопада 2020 року по березень 2023 року

Суд закрив справу екс-голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія про нетверезе водіння. Як повідомило «Суспільне», відповідне рішення Першотравневий суд у місті Чернівці прийняв у четвер, 29 червня. Адвокатам Сергія Гамалія вдалося переконати суд, що ця справа має політичне забарвлення і що патрульна поліція неправильно склала протокол.

Зазначимо, що Сергія Гамалія звинувачували у нетверезому водінні: у березні цього року його зупинили патрульні під час комендантської години у Чернівецькій області. Офіційно цей інцидент ніхто не коментував.

Однак за два дні після того, як інформація про інцидент з'явилась у Telegram-каналах, уряд звільнив Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької військової адміністрації. Сам Сергій Гамалій написав у Facebook, що написав заяву на звільнення за власним бажанням, водночас не уточнивши причин, через які вирішив звільнитись.

Сергію Гамалію інкримінували порушення ч.1. ст. 130 КУпАП (водіння під дією наркотичного або алкогольного сп'яніння). Санкція цієї статті передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення права водити транспорт на рік. Розгляд справи декілька разів переносили. До прикладу, 2 травня засідання перенесли через те, що Сергій Гамалій начебто хворів і перебував на лікарняному.

Зазначимо, що наразі обов'язки голови Хмельницької ОВА виконує перший заступник Сергій Тюрін.