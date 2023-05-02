Сергій Гамалій очолював Хмельницьку ОВА з листопада 2020 року по березень 2023 року

Суд у Чернівцях відклав розгляд справи про нетверезе водіння екс-очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія. На сайті судової влади йдеться, що справу мали розглядати о 10:00 у вівторок, 2 травня, в Першотравневому райсуді у Чернівцях.

Як повідомляє «Суспільне», на засідання Сергій Гамалій не прийшов. Його адвокат подав клопотання, аби розгляд справи відклали. Він зазначив, що його підзахисний хворий і перебуває на амбулаторному лікуванні. Дата наступного засідання наразі невідома.

Додамо, що колишньому голові Хмельницької військової адміністрації Сергію Гамалію інкримінують порушення ч.1. ст. 130 КУпАП (водіння під дією наркотичного або алкогольного сп'яніння). Санкція цієї статті передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення права водити транспорт на рік.

Нагадаємо, офіційно інцидент з викриттям Сергія Гамалія на п'яному водінні ніхто не коментував. Інформація про це 13 березня з'явилась у соцмережах. Вже за два дні після її появи Сергія Гамалія звільнили з посади. Однак сам він написав у Facebook, що написав заяву на звільнення за власним бажанням, проте, не уточнивши причин, через які вирішив звільнитись.