Райсуд на Хмельниччині оштрафував на 17 тис. грн 16-річну дівчину, яка сіла за кермо у стані сп'яніння. Як виявилось, вона взагалі не мала права водити автомобіль, бо ще не отримала водійського посвідчення. У суді дівчина пояснила, що сіла за кермо, бо хотіла навчитись їздити.

Автомобіль ВАЗ з неповнолітньою водійською зупинили 14 березня на польовій дорозі у Новоушицькій селищній громаді. Помітивши у дівчини ознаки алкогольного сп’яніння, поліцейські запропонували їй пройти тест на тверезість. Результат драгера – 0,81 проміле, що в чотири рази перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле. Дівчина також не змогла пред’явити посвідчення водія, оскільки ніколи його не отримувала.

У судовому засіданні вона розповіла, що сіла за кермо, бо хотіла навчитися керувати автомобілем. І визнала, що перед тим вживала алкоголь.

Новоушицький райсуд визнав дівчину винною в порушенні двох статей КУпАП: ч.1 ст. 130 (п'яне водіння) та ч.2 ст. 126 (керування транспортом без водійського посвідчення). Їй призначили 17 тис. грн штрафу.

«Санкція частини першої статті 130 КУпАП передбачає накладення стягнення на водіїв у виді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами, а на інших осіб – лише накладення штрафу. Враховуючи, що [вона] посвідчення водія не отримувала, відсутні підстави для позбавлення її права керування транспортним засобом», – йдеться у постанові, про яку повідомляє прес-служба Хмельницького апеляційного суду.

Постанова ще не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду.