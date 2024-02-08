В Хмельницькому Сергій Тюрін мешкає в орендованій квартирі

Перший заступник начальника Хмельницького ОВА Сергій Тюрін, який з березня 2023 року виконує обов’язки керівника, подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, чиновник за 2022 рік задекларував майже 550 тис. гривень. В декларації він також вказав, що володіє старовиною іконою із зображенням Ісуса Христа та двома золотими браслетами.

В декларації Сергій Тюрін зазначив лише свого сина Данила Тюріна. Чиновник вніс три об’єкти нерухомості, серед яких будинок, в якому він прописаний. Дім розташований в Хмельницькому і ним володіє семеро людей. Чиновник орендує квартиру площею 54,1 м2 в Хмельницькому. Його син проживає в квартирі у Києві, яка належить Людмилі Тюріній.

Автомобіля чиновник не задекларував. Однак в документі вказав, що в його власності є старовинна ікона із зображенням Ісуса Христа. Вартість ікони – не встановлено. Також Сергій Тюрін володіє двома ювелірними виробами – це золотий жіночий годинник у вигляді браслета, та ще один золотий браслет з коштовним каміння.

Чиновник задекларував 554 790 гривень зарплати в Хмельницькій ОВА. Це майже на 130 тис. гривень більше, а ніж він заробив в 2021 році. Готівкою Сергій Тюрін тримає 305 тис. доларів, а на банківських рахунках розміщено 19 600 гривень. В 2021 році чиновник задекларував на рахунках понад 16 тис. гривень.

Сергій Тюрін – з грудня 2020 року працює на посаді першого заступника начальника Хмельницької ОВА, а з березня 2023 року, після скандального звільнення керівника Сергія Гамалія, виконує обов’язки голови адміністрації.

З грудня 2019 року до свого призначення Сергій Тюрін працював адвокатом і керуючим партнером київської юридично-консалтингової групи компаній «Інстейт Груп». Також з 2008 до січня 2021 року він працював адвокатом, партнером та виконавчим директором київської юридичної фірми «С. Т. Партнерс». З 2004 року Сергій Тюрін розпочинає займатися адвокатською практикою, спочатку до 2008 року він був одним із партнерів юридичної фірми «Гвоздій та Партнери» в Києві. У 2002—2004 роках він працював юристом Державного резервного насіннєвого фонду України. У 2001 році він закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права. Сергій Тюрін народився в 1977 році.