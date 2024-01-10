До Верховної Ради Микола Стефанчук був обраний в 2019 році

Народний депутат з Хмельницького від партії «Слуга народу» Микола Стефанчук, молодший брат голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, подав декларацію про доходи за 2022 рік. Як зазначається на сайті Національного антикорупційного бюро, він подав її у середу, 10 січня.

Як йдеться у декларації, за 2022 рік Микола Стефанчук заробив у Верховній Раді 544 тис. грн. У середньому це по 45,3 тис. грн щомісяця. Але це не всі доходи чоловіка – також він задекларував 120 тис. грн зарплати, отриманої в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва. Ще чоловік отримав 86 тис. грн пенсії.

Дружина нардепа, Оксана Музика-Стефанчук, заробила 40 тис. грн в цьому ж інституті приватного права, а також 539 тис. грн у Київському національному університеті імені Т. Шевченка. Ще жінка отримала 50 тис. грн страхових виплат та 6,9 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

Подружжя зберігає 58 тис. доларів та 37 тис. євро у готівці. Водночас рахунках у банку суттєво менші суми: у Миколи Стефанчука сумарно 32 долари, 38 тис. грн та 723 злотих, а у дружини – сумарно 42 тис. грн.

Серед об’єктів нерухомості Микола Стефанчук вказав квартиру в Хмельницькому площею 81 м2, придбану в 2014 році. Дружина чоловіка володіє квартирою в Києві площею 156 м2, право власності на яку набула в 2015 році. На той час помешкання вартувало 4 млн грн. Також у жінки є дві земельні ділянки у селах Копистин та Олешин.

У декларації нардеп вказав три автомобілі, зокрема, Mitsubishi Outlander 2018 року випуску, придбаний в 2019 році за 741 тис. грн. Ним користується і нардеп, і його дружина. А от повністю у власності Оксани Музики-Стефанчук є ще два авто: Opel Crossland X 2019 році випуску та автомобіль Mercedes-Benz 1995 року випуску. Обидва автомобілі жінка отримала у власність в 2022 році.

Окрім цього, нардеп задекларував чимало іншого цінного майна: йдеться про бібліотеку наукової літератури з близько трьома тисячами примірників книг на тему права, а також колекцію монет і купюр на 2 тисячі екземплярів. Його дружині також належать чотири картини та гобелен.

Судячи з декларації, Микола Стефанчук у 2009 році взяв 336 тис. грн кредиту, який виплачує й досі. За 2022 рік він сплатив за цим кредитом 12 тис. грн.

Додамо, що Микола Стефанчук був обраний народним депутатом в 2019 році від партії «Слуга народу». До обрання працював адвокатом, викладав в університетах. Його рідний брат – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.