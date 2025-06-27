Місце, де сталась стрілянина в Одесі 27 червня

Увечері п’ятниці, 27 червня, на Соборній площі в Одесі сталася стрілянина. Про це повідомила пресслужба поліції Одещини.

За даними поліцейських, про інцидент, який трапився близько 20:00, повідомили очевидці. На місце події скерували слідчо-оперативну групу.

«За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим мешканцем стався конфлікт із невідомими, в ході якого його було поранено зі зброї», – ідеться в повідомленні.

Потерпілого доправили до лікарні. Інші учасники інциденту з місця події втекли.

Поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, 14 березня в Одесі розстріляли місцевого 31-річного активіста Дем’яна Ганула. Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ганула – 46-річного військового у СЗЧ Сергія Шалаєва.

16 березня Шалаєву оголосили про підозру у вчиненні замовного умисного вбивства та незаконному поводженні зі зброєю. Він перебуває під вартою без права внесення застави.