У помешканні, де переховувався чоловік, виявили зброю

У п’ятницю, 14 березня, правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві 31-річного одеського активіста Дем’яна Ганула. Про це повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом підтвердив голова МВС Ігор Клименко.

Чоловіка розшукували з ранку 14 березня, після повідомлень про стрілянину у Приморському районі Одеси. Згодом правоохоронці з’ясували, що чоловік двічі вистрілив в активіста Дем’яна Ганула, який помер на місці.

За словами очільника МВС Клименка, у квартирі, де переховувався нападник, правоохоронці виявили зброю, за допомогою якої, ймовірно, чоловік скоїв злочин.

«Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції», – написав Клименко.

У пресслужбі СБУ повідомили, що чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир. На фото, поширених СБУ, видно короткоствольний пістолет та гранату.

На затримання стрільця відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що голова МВС вже відзвітував про результат затримання.

«Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння. Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти», – повідомив Володимир Зеленський.

Доповнено 16:45. У пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили про те, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Доповнено. За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, 46-річного чоловіка затримали за п’ять годин з моменту вчинення злочину – приблизно о 16:00.

«Не виключаємо, що цей злочин було скоєно на замовлення російських спецслужб», – повідомив Вигівський.

Начальник Нацполіції підтвердив, що затриманий стрілець – військовослужбовець, який з лютого 2025 року був оголошений в розшук за самовільне залишення частини.

Нагадаємо, вранці 14 березня невідомий чоловік вистрілив в активіста з короткоствольної зброї та втік з місця події. Активіст та волонтер Сергій Стерненко оприлюднив відео, на якому видно, як кілер підходить до вже лежачого Дем’яна Ганула на вулиці й робить один постріл у голову. Після цього убивця без поспіху йде геть. Убивство відбулось на очах в перехожих.

Стрільця оголосили у розшук – міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що взяв під особистий контроль розслідування цього інциденту.

Дем’ян Ганул – 31-річний громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. У 2014 – 2016 роках очолював силовий блок Правого Сектору в Одесі.

Дем'ян Ганул

У 2023 році на Дем’яна Ганула скоїли напад. Повідомлялось, що організатором був Олександр Подобєд, який також організував третій напад на активіста Сергія Стерненка у 2018 році.

Влітку активіст просив Службу безпеки України та поліцію про захист для себе та його сім’ї. Він писав, що отримує чимало погроз після проведення акцій зі захисту честі військових ЗСУ. Також, з його слів, російські канали злили в мережу особисту інформацію про рідних Ганула і призначили за напад на нього нагороду у 5 – 10 тис. доларів.

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