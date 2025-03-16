Підозрюваний у вбивстві активіста Дем'яна Ганула близько пів року перебував на лікуванні

Підозрюваний у вбивстві активіста Дем’яна Ганула з Одеси є старшим лейтенантом резерву. З липня 2024 року майже постійно перебував на лікуванні, а потім здійснив СЗЧ (самовільне залишення частини). Про це у неділю, 16 березня, повідомили у пресслужбі 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що військовий лікувався у психіатричній лікарні.

Як розповіли військові, Сергія Шалаєва перевели до 28-ї ОМБр 13 липня 2024 року з військової частини А0139. Наразі бригада виконує бойові завдання на Торецькому напрямку, однак там зазначили, що підозрюваний офіцер не залучався до виконання бойових завдань через стан здоров’я.

«Допущений до тимчасового виконання обов'язків офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався», – повідомили у 28-й ОМБр.

У бригаді також повідомили, що підозрюваний у вбивстві активіста Шалаєв не повернувся до місця служби після відпустки і тому з 22 лютого 2025 року вважався у СЗЧ.

«Вся потрібна інформація надана правоохоронним органам. Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання. Наші щирі та глибокі співчуття родині та близьким Дем'яна Ганула», – йдеться у повідомленні 28-ї ОМБр.

У Сухопутних військах ЗСУ додали, що вживають заходів для посилення контролю за дотриманням військової дисципліни. Зазначимо, що наразі не має інформації про службу Сергія Шалаєва до переведення у 28-му ОМБр.

Заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук повідомив у коментарі «Суспільному», що Сергій Шалаєв під час обрання запобіжного заходу визнав свою провину. Також прокурор розповів, що наразі слідчі встановлюють інших причетних до злочину, оскільки, ймовірно, Шалаєв здійснив вбивсто на замовлення.

Доповнено. За даними «Слідство.Інфо», Сергій Шалаєв мав алкогольну залежність та неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вживання алкоголю на службі, зокрема, під час повномасштабного вторгнення. Також військовий проходив лікування у психіатричній лікарні. Джерела журналістів повідомили, що командування забрало у військового табельну зброю, він займався охороною. При цьому, пише «Слідство.Інфо», Шалаєв був командиром одного зі взводів 28-ї ОМБр.

Вбивство Дем’яна Ганула

Вранці п'ятниці, 14 березня, у Приморському районі Одеси невідомий здійснив кілька пострілів у місцевого 31-річного активіста Дем’яна Ганула. Він загинув на місці події.

Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 46-річного військового у СЗЧ. Тоді начальник Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що слідчі не виключають, що військовий міг вчинити злочин на замовлення російських спецслужб.

16 березня Сергію Шалаєву офіційно оголосили про підозру у вчиненні замовного умисного вбивства та незаконне поводження зі зброєю. Суд в Одесі обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.