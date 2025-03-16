Сергію Шалаєву вручили підозру по двох статтях

Затриманому за вбивство активіста Дем'яна Ганула Сергію Шалаєву вручили підозру по двох статтях. Про це у неділю, 16 березня, повідомили джерела в правоохоронних органах українським ЗМІ, зокрема, «Українській правді».

За даними джерела, Сергію Шалаєву оголосили підозру за умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура просить суд відправити затриманого під варту без альтернативи внесення застави.

Кореспондент «Суспільного» повідомив, що 16 березня суд в Одесі обирає запобіжний захід для Шалаєва.

«На питання судді затриманий сказав, що проживав в Києві, є військовослужбовцем і наразі в СЗЧ. Прокуратура попросила перевезти суд у закритий режим через питання безпеки учасників процесу і щоб не розголошувати відомості, які можуть завадити слідству. Захист підтримав клопотання», – розповіли журналісти.

Згодом суддя ухвалила, що суд буде у закритому режимі.

Доповнено о 15:00. Нацполіція повідомила, що підозрюваному обрали запобіжний захід – він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

«16 березня Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Дем'яна Ганула вбили зранку п’ятниці, 14 березня, у Приморському районі Одеси. Згодом правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві, ним виявився 46-річний дезертир.

Що відомо про загиблого Дем’яна Ганула

Дем’ян Ганул – 31-річний громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. У 2014 – 2016 роках очолював силовий блок Правого Сектору в Одесі. У 2023 році на Дем’яна Ганула скоїли напад, організатором був Олександр Подобєд, який також організував третій напад на активіста Сергія Стерненка у 2018 році.

Влітку активіст просив СБУ та поліцію про захист для себе та його сім’ї. Він писав, що отримує чимало погроз після проведення акцій зі захисту честі військових ЗСУ.