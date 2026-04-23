Миколаївський районний суд Львівської області призначив військовому Михайлу К. 5 років тюрми за майже рік СЗЧ.

Як вказано в матеріалах справи, Михайло К. служив у одній із військових частин за призовом. У лютому 2025 року він пішов у СЗЧ, доки у грудні його не затримали.

У суді Михайло К. свою провину визнав і підтвердив обставини залишення частини. У вчиненому розкаявся і зазначив, що хоче і надалі служити в ЗСУ.

Суддя Олександр Бачун визнав Михайла К. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.