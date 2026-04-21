Золочівський районний суд Львівщини виніс вирок солдату за самовільне залишення частини (СЗЧ). Він ухилявся від служби майже два роки та отримав покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, житель колишнього Буського району Львівщини Володимир К. перебував у реабілітаційному центрі на Дніпропетровщині та на початку жовтня 2023 року без поважних причин не з’явився у військову частину. Солдат був відсутній на службі майже два роки – до серпня 2025 року. Він сам повідомив поліцію про своє місцеперебування.

Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. У суді він визнав свою провину, у вироку не вказано причин, через які солдат самовільно залишив частину.

Цю справу розглянула суддя Марія Бакаїм, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона призначила військовому покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.