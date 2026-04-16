Ізяславський районний суд Хмельницької області визнав посадовця ТЦК винним у недбалому ставленні до служби. Він помилково анулював бронювання інженеру водоканалу, після чого останнього мобілізували на військову службу. За адмінправопорушення військовий ТЦК заплатить 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, військовослужбовець ТЦК Сергій М. 16 вересня 2025 року прийняв рішення про анулювання відстрочки головному інженеру КП «Ізяславводоканал» нібито через його звернення. Цього ж дня чоловіка було мобілізовано на військову службу. З матеріалів службового розслідування, підполковник помилково анулював бронювання через велике навантаження.

Щодо військового ТЦК склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до військової служби. На засідання суду він не прийшов, але подав письмову заяву про визнання вини.

Цю справу розглянув суддя Олександр Король, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав підполковника винним у адмінправопорушенні, призначивши 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.