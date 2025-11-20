Акти диверсій трапилась на залізничній лінії Варшава – Люблін

Польські ЗМІ оприлюднили імена громадян України, яких підозрюють у диверсіях на залізниці між Варшавою та Любліном. За даними Onet і Interia, йдеться про 41-річного Євгенія Іванова та Олександра Кононова. Після вчинення диверсії, вони втекли в Білорусь.

Обом чоловікам повідомили про підозру в шпигунстві на користь іноземної розвідки, створенні загрози наземної дорожньої катастрофи та використанні вибухових речовин. Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак підтвердив, що українці вчинили диверсії на замовлення спецслужб Росії.

ZAXID.NET зʼясував, що Євгеній Іванов народився в Естонії, має громадянство України та в останні роки жив у Росії. У травні Галицький районний суд заочно засудив його за підготовку теракту на львівському заводі з виробництва безпілотників. Загалом у цій справі фігурували четверо агентів російської розвідки, які діяли на замовлення кадрового співробітника головного управління генштабу Росії Юрія Сизова.

За матеріалами справи, Євгеній Іванов дізнався, що його знайомого Євгена Борисенка звільнили з заводу «НВП «Атлон Авіа» й він мав образи на колишнє керівництво, тому Євгеній Іванов запропонував йому організувати на території підприємства вибух. Із куратором Юрієм Сизовим вони спілкувалися в телеграмі.

2 лютого Борисенко проніс на територію заводу заховану в пакети з-під соку саморобну вибухівку, яку отримав від ще одного учасника схеми. Вибухівка мала здетонувати о 4 ранку 3 лютого, однак її завчасно знешкодили українські спецслужби, зімітувавши вибух. Вважаючи, що завдання виконане, Іванов переказав Борисенку 40 тис. доларів. Після цього Іванов допоміг Борисенку та його спільнику виїхати до РФ у районі Харківської області.

Паралельно у травні 2024 року, після втечі до Росії, Іванов дистанційно курував вчиненням диверсій у трьох торгових центрах французької компанії Leroy Merlin та біля кафе «Офензива» у Києві. Втім українські правоохоронці запобігли цій диверсії. Також він намагався закласти вибухівку у коробки з-під чаю, аби надалі використовувати їх для диверсій в Україні.

За вербування львівʼянина Євгенію Іванову заочно повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111), пособництві в диверсії (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113), передачі вибухівки (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 ККУ) та незаконному переправленні через держкордон (ч. 2 ст. 332) ККУ. З матеріалів справи відомо, що у вересні 2024 року Євгеній Іванов жив у Бєлгороді. Також відомо, що зʼясувати подробиці цього злочину вдалось завдяки тому, що Борисенко пішов на співпрацю з СБУ.

У травні 2025 року Галицький районний суд Визнав Євгенія Іванова винним за всіма статтями та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Цей вирок у апеляції не оскаржували. Судячи з соцмереж Іванова, раніше він жив у Харкові. Про Олександра Кононова більше інформації зʼясувати поки не вдалось.

Як Іванов і Кононов в’їхали у Польщу?

Як встановив польський інформаційний портал Onet, Євгеній Іванов та Олександр Кононов в'їхали до Польщі з Білорусі, використовуючи підроблені паспорти. Вони перебували в Польщі лише кілька годин, а решту завдань виконали їхні помічники, яких вже затримали польські спецслужби.

Що відомо про диверсію на залізниці в Польщі

15 і 17 листопада на ділянці залізниці Варшава – Люблін у Польщі трапилось дві диверсії. Спершу у місті Міка здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Цей відрізок залізниці має стратегічне значення для допомоги Україні.

Під час іншої диверсії біля станції Голомб поїзд сполученням Свіноуйсьце – Ряшів, у якому їхали 475 пасажирів, наїхав на прикручену до рейок металеву пластину. Потяг її переїхав, однак ця перешкода могла призвести до сходу з колій.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що на коліях диверсанти розмістили три вибухові заряди. Один із них не вибухнув. Генеральний штаб Польщі розпочав загальнонаціональну операцію з забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури в країні. Операція передбачатиме спостереження та патрулювання територій і об’єктів, які можуть стати потенційними цілями для диверсантів.

Правоохоронці шукають причетних до теракту українців. Попередньо відомо, що вони втекли з Польщі в Білорусь через пункт пропуску у Тересполі.

У розмові з прем’єром Польщі Дональдом Туском президент України Володимир Зеленський наголосив, що подібні підривні дії спостерігають й проти «Укрзалізниці». Сторони домовилися створити українсько-польську групу, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому.