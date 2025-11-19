У Польщі розпочали операцію з забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури

У середу, 19 листопада, Польща заявила про перші затримання у зв’язку з розслідуванням диверсій на залізниці між Варшавою та Любліном. Про це повідомив радіомовник RMF24.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що у Польщі наразі тривають інтенсивні оперативні, розвідувальні та слідчі дії, включно з арештами і аналізом доказів.

Тоді як речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський зазначив, що вже затримано кількох людей, яких підозрюють у диверсії.

«Встановлюється роль окремих осіб у цьому терористичному акті», – додав він.

Перед цим портал Onet, з посиланням на свої джерела писав, що слідчі вийшли на чотирьох ймовірних спільників диверсантів. За їхніми даними, вони також є громадянами України і проживають у Польщі. Поліції відомі їхні особи та адреси.

Тим часом правоохоронці з’ясували, що на коліях диверсанти розмістили три вибухові заряди. Один із них не вибухнув. Через інциденти на залізниці введено третій рівень тривоги. Генеральний штаб Польщі розпочав загальнонаціональну операцію з забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури в країні. Операція передбачатиме спостереження та патрулювання територій і об’єктів, які можуть стати потенційними цілями для диверсантів. Сили територіальної оборони отримають спеціальне обладнання для операції, таке як окуляри нічного бачення та безпілотні літальні апарати.

Доповнено о 15:37. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що соціальна платформа Telegram використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України. У розмові з прем’єром президент України Володимир Зеленський наголосив, що подібні підривні дії спостерігають й проти «Укрзалізниці».



«Я зазначив, що подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й по залізниці. В “Укрзалізниці” ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям. Наша інформація збігається: усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений», – додав Зеленський.



Водночас він наголосив, що сторони домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому.

Деталі теракту в Польщі

У неділю, 16 листопада, на ділянці залізниці Варшава – Люблін у Польщі здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Цей відрізок залізниці має стратегічне значення для допомоги Україні.

За даними Туска на коліях підірвався вибуховий пристрій військового класу С4. Детонація відбулася за допомогою спускового механізму, прокладеного через 300-метровий кабель.

Увечері 16 листопада на цій же залізничній лінії поїзд сполученням Свіноуйсьце – Ряшів, у якому їхали 475 пасажирів, наїхав на прикручену до рейок металеву пластину, вона виявилася занадто слабкою, тому потяг її розчавив. Така перешкода могла призвести до сходу поїзда з рейок.

Зазначимо, 18 листопада у польських спецслужбах підтвердили, що до підриву залізниці причетні спецслужби зі сходу. Згодом стало відомо, що правоохоронці встановили особи людей, які здійснили диверсію. Ними виявилися двоє українців, які працювали на замовлення Росії.