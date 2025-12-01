Євгеній Іванов та Олександр Кононов перебувають у міжнародному розшуку

Прокуратура Польщі подала клопотання до Окружного суду Варшави про видачу європейського ордера на арешт двох українців – Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсіях на залізниці. Про це 1 грудня повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає RMF.

27 листопада суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід для двох підозрюваних у вигляді арешту. Відомо, що після вчинення злочину Євгеній Іванов і Олександр Кононов втекли до Білорусі, використовуючи підроблені паспорти, через пункт пропуску у Тересполі. Вони перебували в Польщі лише кілька годин, а решту завдань виконали їхні помічники, яких вже затримали польські спецслужби.

Їм повідомили про підозру в шпигунстві на користь іноземної розвідки, створенні загрози наземної дорожньої катастрофи та використанні вибухових речовин.

Що відомо про диверсію на залізниці в Польщі

15 і 17 листопада на ділянці залізниці Варшава – Люблін у Польщі трапилось дві диверсії. Спершу у місті Міка здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Цей відрізок залізниці має стратегічне значення для допомоги Україні.

Під час іншої диверсії біля станції Ґоломб поїзд сполученням Свіноуйсьце – Ряшів, у якому їхали 475 пасажирів, наїхав на прикручену до рейок металеву пластину. Потяг її переїхав, однак ця перешкода могла призвести до сходу з колій.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що на коліях диверсанти розмістили три вибухові заряди. Один із них не вибухнув. Підозрюваними у диверсії є двоє українців – Євгеній Іванов і Олександр Кононов. Євгенія Іванова в Україні судили за організацію диверсій на заводі з виробництва БпЛА у Львові. Пізніше в Польщі затримали їхніх спільників, також громадян України.

У розмові з прем’єром Польщі Дональдом Туском президент України Володимир Зеленський наголосив, що подібні підривні дії спостерігають й проти «Укрзалізниці». Сторони домовилися створити українсько-польську групу, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому.

24 листопада в Польщі затримали українця Володимира Б., якого звинувачують у підривах польської залізниці. В ще одного затриманого українця Михайла Х. знайшли 46 паспортів РФ.