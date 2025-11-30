Територія навколо Свєнтокшиського парку

За 2025 рік поліція польської Варшави понад 900 разів прибула на виклики щодо хуліганства у Свєнтокшиському парку в центрі міста, який став місцем збору українських підлітків. Неповнолітні збираються у парку та влаштовують бійки між собою, йдеться у статті польської газети Wyborcza.pl у неділю, 30 листопада.

Свєнтокшиський парк, розташований біля Музею сучасного мистецтва у центрі Варшави, часто відвідують українські підлітки, які змушені були приїхати до Польщі після повномасштабного вторгнення. За даними газети, у парку вони вживають алкоголь, влаштовують бійки та небезпечні «челенджі», які знімають на відео та публікують у телеграм-каналах.

15 листопада 15-річний українець заліз на оглядове колесо біля парку, яке ще не запустили до різдвяних свят, та знімав звідти відео на камеру GoPro. Проти нього порушили провадження за ст. 193 КК Польщі (проникнення на територію без дозволу власника).

На питання журналістів про бійки підлітки в парку відповіли, що для них це просто розвага чи спаринг. Неповнолітні українці заявили, що поліція до них просто чіпляється, та поскаржилися на пʼяних поляків, які обурюються, що підлітки говорять рідною мовою.

«Нещодавно зайшов п'яний хлопець і почав кричати, що нам треба звідси забиратися та йти воювати в Україну. Він вдарив одного з наших хлопців, і той отримав удар по голові. Нещодавно зайшов п'яний хлопець і почав кричати, що нам треба звідси забиратися та йти воювати в Україну. Він вдарив одного з наших хлопців, і той отримав удар по голові», – розповів один з українських підлітків на імʼя Петро.

За даними Головного управління поліції, за 2023 рік у Свєнтокшиському парку було 791 втручання поліції, а у 2024 році – 891. З січня по листопад 2025 року поліція реагувала на інциденти в парку 946 разів. Wyborcza.pl повідомила, що у 2022 році найбільше втручань поліції зафіксували у приміському районі Варшави Бялоленка – 633.

Місцева влада звернула увагу, що, окрім українських підлітків, у Свєнтокшиському парку є багато бездомних людей, які отримують підтримку біля Палацу культури. На тлі напруженої ситуації в парку влада Середмістя та керівництво Палацу культури і науки провели зустріч.

«Ми знаємо, що там існує значна проблема не лише з українськими підлітками, а й з безпритульними людьми. Ми працюємо над рішеннями, щоб навести порядок у цьому районі. Ми обговоримо це на наступному засіданні комітету з безпеки», – заявив член районної ради Середмістя Бартломей Тишка.

Зазначимо, у вересні польські прикордонники зафіксували суттєве збільшення (у понад 10 разів) кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.