Відключення країн Балтії від російської та білоруської енергосистем не вплинуло на споживачів

У суботу, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі. Цей процес є частиною плану трьох балтійських країн щодо виходу з єдиної енергосистеми БРЕЛЛ та синхронізації з електромережею Європи, повідомив естонський мовник ERR.

Як розповів генеральний директор литовського оператора енергомережі Litgrid Рокас Масюліс, розірвання з’єднання пройшло за планом.

«У нас із росіянами був підписаний протокол, у якому прописано, як відбуватиметься процес. Росіяни навіть зв'язалися з нами за кілька хвилин до відключення і повідомили, що готові», –сказав Масюліс.

Він додав, що відключення відбулося трохи раніше запланованого часу, утім Литва була до цього готова. О 7:43 були відключені лінії з Калінінградом та Білоруссю.

О восьмій ранку з’єднання з російською енергосистемою розірвала і Латвія.

Слідом за Литвою і Латвією успішно відключила свою енергосистему від контрольованої Росією частотної зони на кордоні в Нарві Естонія. За словами прессекретаря енергокомпанії Elering Айна Кестера, Естонія відключилася від російської енергосистеми о 9:09.

«Відключення Балтійських країн від російської енергосистеми не вплинуло на споживачів – система продовжує працювати стабільно», – запевнили в Elering.

«Ми довго чекали цього дня, цієї миті. Я зв'язувався з міністрами Латвії та Естонії. Тішить, що о 9.09 країни Балтії відключилися від російських та білоруських систем. Нарешті мети досягнуто», – сказав міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Наразі енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі. Синхронізація з європейською енергосистемою запланована на другу половину неділі 9 лютого.

Зауважимо, з 11 ліній з Білоруссю, які існували в Литві, до відключення працювала лише одна, а з шести з Калінінградською областю – три. Демонтаж електроліній планується розпочати у лютому.