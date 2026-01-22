Трамп зустрівся з генсеком НАТО Рютте та заявив про формування майбутньої угоди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Давосі сторонам вдалося сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії, яку Трамп вимагає передати США. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії й, фактично, всього Арктичного регіону», – написав Трамп.

За словами американського президента, угода буде «чудовою для США та всіх країн НАТО», якщо її таки реалізують. Він зазначив, що наразі тривають додаткові обговорення щодо системи ППО «Золотий купол», оскільки це стосується Гренландії.

Подальші переговори Трамп делегував віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, держсекретарю Марко Рубіо, а також спецпосланнику Стіву Віткоффу. За потреби до переговорів можуть долучитися інші посадовці.

На тлі попередніх домовленостей Дональд Трамп оголосив, що не буде вводити анонсовані раніше мита проти європейських країн, що виступили проти анексії Гренландії. Мита мали набути чинності 1 лютого.

За даними газети New York Times, заява Трампа пролунала на тлі того, як європейські офіційні особи обговорили можливість територіального компромісу. Двоє співрозмовників NYT повідомили, що Трампу запропонували територіальний компроміс щодо Гренландії за зразком британських військових баз на Кіпрі.

Йдеться про передачу США невеликих ділянок землі у Гренландії для розміщення військових баз. Один із посадовців, присутніх на зустрічах, порівняв цю ідею з британськими базами Акротирі та Декелія на Кіпрі, які юридично вважаються територією Великої Британії.

Водночас речниця Марка Рютте заявив, що генсек НАТО не пропонував «жодних компромісів щодо суверенітету під час зустрічі з президентом у Давосі».

Що відбувається з Гренландією

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що США необхідно встановити контроль над Гренландією. Таке рішення він пояснив безпековими питаннями та комерційним інтересом, які можна вирішити встановленням контролю над Панамським каналом та Гренландією. Після цього Данія, яка контролює Гренландію, змінила королівський герб, зробивши більш помітними символи Гренландії та Фарерських островів.

12 січня 2026 року до Конгресу США надійшов законопроєкт щодо анексії Гренландії. Низка європейських країн засудила план Трампа про захоплення Гренландії, а на території острова та Данії пройшли масові демонстрації проти намірів США. Крім того, кілька європейських країн символічно надіслали невеликий військових контингент до Гренландії.

У відповідь на це 17 січня Дональд Трамп заявив, що введе мита проти країн Європи, які підтримують Гренландію. Нові мита США набудуть чинності з 1 лютого та стосуватимуться Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

19 січня Трамп розкритикував Європу та заявив, що вона має зосередитися на війні в Україні замість Гренландії. Крім того, Дональд Трамп надіслав листа премʼєр-міністру Норвегії, в якому повʼязав Гренландію зі своєю невдачею у отриманні Нобелівської премії миру. Він звинуватив Норвегію в тому, що саме вона не дозволила отримати йому премію, через що виникла ситуація з Гренландією.