Правоохоронці провели обшуки в організаторів та учасників схеми з продажу немовлят за кордон

Правоохоронці викрили масштабну схему переправлення новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства .До складу злочинної організації входили 12 людей – 2 співорганізатори та 10 учасників.

Як повідомила в четвер, 3 серпня, Київська міська прокуратура, схему організували керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини в Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони продавали новонароджених дітей іноземним громадянам, які не є сімейними парами в розумінні українського законодавства та проживають у країнах, де заборонено сурогатне материнство.

Як стверджують у прокуратурі, підозрювані шукали на території Харківської області жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій вразливий стан чи матеріальну скруту погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців. Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько 12 тисяч євро.

Згідно з домовленостями, сурогатна матір після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни. У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування. Також жінки отримували значно меншу винагороду за участь у сурогатному материнстві, ніж їм обіцяли учасники злочинної організації, стверджується в повідомленні Київської міської прокуратури.

Загалом за час слідства було встановлено факти незаконного переміщення за кордон 8 немовлят, ще одній спробі вивезти за кордон немовля під час воєнного стану вдалося запобігти.

У межах спецоперації за адресами проживання підозрюваних, в офісах та клініках правоохоронці провели понад 40 обшуків.

Було вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, гроші, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш-накопичувачі. Зараз триває систематизація та аналіз вилученої документації, повідомили у прокуратурі. Перевіряється інформація щодо близько 40 фактів незаконного переміщення новонароджених дітей з України за кордон.

На момент, коли прокуратура опублікувала цю інформацію, запобіжних заходів підозрюваним не обрали.