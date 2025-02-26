Ірина Цибух загинула на Харківському напрямку у травні 2024 року

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно з удостоєнням ордена «Золота Зірка» парамедикині «Госпітальєрів» Ірині «Чеці» Цибух, яка загинула на Харківщині 29 травня 2024 року. Відповідний указ опублікували на сторінці Офісу президента у середу, 26 лютого.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 році бойову медикиню Ірину Цибух посмертно нагородили відзнакою імені Мері О’Хейген. Нагороду під час восьмого Українського жіночого конгресу вручили мамі Ірини Оксані Цибух.

Додамо, що львів'янка Ірина «Чека» Цибух закінчила школу №91, навчалася у Львівській політехніці. До 2022 року вона працювала продюсеркою та менеджеркою реформи «Суспільного», а мала освітні проєкти у школах Донецької та Луганської областей.

З 2015 року Цибух мала кілька ротацій як парамедикиня, а у лютому 2022 року долучилась до «Госпітальєрів», які займаються медичною евакуацією поранених. У листопаді 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку президент Зеленський особисто нагородив Ірину Цибух орденом «За заслуги». Парамедикиня загинула 29 травня 2024 року на Харківщині. 1 червня 2024 року їм мало виповнитися 26 років.