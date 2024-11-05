Ірина Цибух стала другою, хто отримав цю відзнаку

У вівторок, 5 листопада, відбувся восьмий Український жіночий конгрес, під час якого відзнакою імені Мері О’Хейген посмертно нагородили госпітальєрку зі Львова Ірину Цибух («Чеку»). Про це ідеться на сайті УЖК.

Нагороду прийняла мама військовослужбовиці Оксана Цибух.

«Як казала Іринка, смуток за людьми, яких ми втратили, накладає на нас відповідальність. Це відповідальність живих перед мертвими – свідчити про те, що трапилось, і про зло, з яким ми зіштовхнулись. Надскладне завдання для нас з вами – працювати за себе і за них», – сказала Оксана Цибух.

Вона нагадала, що незадовго до загибелі Ірина Цибух розробила лекцію на тему важливості пам’яті та вшанування загиблих і активно адвокатувала цю тему.

Ірина Цибух народилась у Львові, закінчила школу №91, Національний університет «Львівська політехніка». До початку повномасштабного вторгнення працювала продюсеркою та менеджеркою реформи «Суспільного», а також реалізовувала освітні проекти у віддалених селах Донецької та Луганської областей.

З 2015 року Ірина Цибух відбула кілька ротацій на Донбасі як військова парамедикиня, а у лютому 2022 року вона долучилась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», який займається медичною евакуацією поранених військовослужбовців із гарячих точок фронту.

16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку президент України Володимир Зеленський особисто вручив Ірині Цибух орден «За заслуги».

Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року на Харківському напрямку. 1 червня 2024 року їм мало виповнитися 26 років.

Відзнака УЖК за визначні досягнення у сфері розвитку гендерної рівності та жіночого лідерства носить ім’я Мері О’Хейген – жінки, яка працювала в Україні 5 років після Революції Гідності, очолювала український офіс Національного Демократичного Інституту (NDI). Минулого року ця відзнака була вручена вперше. Її отримала лікарка та волонтерка Наталя Лелюх.