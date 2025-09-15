Після звільнення з в'язниці Статкевич залишався в прикордонній зоні

Звільнений 11 вересня з ув’язнення екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич знову опинився у в'язниці. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомило видання «Наша Ніва» з посиланням на джерело.

11 вересня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко звільнив 52 політичних в’язнів, серед них був Микола Статкевич. Звільнених мали вивезти до Литви та Статкевич, попри вмовляння дружини і соратників, відмовився виїжджати з Білорусі. Чоловік залишався в прикордонній зоні.

«Він відмовився. Він вважає, що Лукашенко не вирішує його долю. Він буде перебувати там, де хоче», – розповідав голова партії «Народна громада» у вигнанні Євген Вільський.

12 вересня стало відомо, що Статкевича в невідомому напрямку вивезли люди в масках.

Журналісти з’ясували, що його повернули до Глибоцької в’язниці, де чоловік перебував в ізоляції останні 2 роки й 7 місяців.

Зазначимо, Микола Статкевич є білоруським опозиціонером. У 2010 році він висував свою кандидатуру на президентських виборах. Проте після участі в мітингах його засудили до 6 років колонії суворого режиму, у 2015 році він вийшов з-під варти. Вдруге під суд він потрапив у 2020 році за нібито організацію масових заворушень у Білорусі під час підготовки та проведення президентських виборів. Тоді Статкевич отримав 14 років позбавлення волі посиленого режиму.

Нагадаємо, того дня, коли у Білорусі звільнили 52 політв’язнів, Америка офіційно зняла санкції з найбільшої білоруської авіакомпанії «Белавіа».